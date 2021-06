Bargteheide : Amerikanische Faulbrut in einem Bienenstand nachgewiesen

Der Kreis Stormarn informiert über einen Sperrbezirk rund um den Ort der nachgewiesenen Faulbrut.

Bargteheide | In Bargteheide ist laut der Kreisverwaltung am 3. Juni ein Ausbruch der sogenannten amerikanischen Faulbrut bei Bienen (AFB) nachgewiesen worden. Das hat zur Folge, dass drei Kilometer um den befallenen Bienenstand ein Sperrbezirk eingerichtet werden muss. Bienenstöcke müssen gemeldet werden Das bedeutet für alle Imker mit Bienenstöcken in di...

