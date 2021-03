Corona : Welche Lockerungsschritte wünschen sich die Stormarner?

Am 3. März entscheiden Bund und Länder über das weitere Corona-Vorgehen. Was wünschen sich die Stormarner Bürger?

Bargteheide | Seit dem 1. März dürfen Friseure, Nagelstudios und auch Gartencenter ihre Kunden wieder in Empfang nehmen. Am 3. März steht nun der nächste Corona-Gipfel von Bund und Ländern an, bei dem das Vorgehen in der Corona-Pandemie für die kommenden Wochen abgestimmt wird. Doch welche Maßnahmen scheinen sinnvoll? Sollte es weitere Öffnungen geben, welche würde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.