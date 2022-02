Streit um Baubeginn : „Alter Speicher“ in Ahrensburg soll möglichst 2025 saniert werden

Nach dem Willen von WAB, SPD, FDP und CDU soll in drei Jahren mit den Bauarbeiten begonnen werden. Doch das Ahrensburger Bauamt äußert sich kritisch bezüglich dieses Termins.

Ahrensburg | Mittlerweile schon sechs Jahre ist es her, dass sich die Ahrensburger Stadtverordneten mehrheitlich dazu entschieden haben, den 1895 gebauten Getreidespeicher am Kulturzentrum Marstall, den „Alten Speicher“, zurückzukaufen. Das historische, als erhaltenswert eingestufte Gebäude hatte die Stadt 1999 für eine Million Mark an das Parkhotel verkauft. Und ...

