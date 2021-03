Das Jubiläum unserer Zeitung : Stormarner Tageblatt seit 70 Jahren im neuen Gewand

Seit 70 Jahren im neuen Gewand: Als das Stormarner Tageblatt noch ein Wochenblatt war. Ein Rückblick zum Jubiläum.

Bad Oldesloe | Am 2. April 1951, also vor genau 70 Jahren, bekam der „Oldesloer Landbote“ einen neuen Namen und wurde in „Stormarner Tageblatt“ umbenannt. Durch diese Namensänderung sollte der Fokus der lokalen Berichterstattung auf den gesamten Kreis Stormarn ausgedehnt werden. Doch bis dahin war es ein langer Weg für eine der ältesten norddeutschen Zeitungen und d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.