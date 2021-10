Alle Infos zur Stichwahl : Schreitmüller oder Boege: Wer wird Bürgermeister von Ahrensburg?

Im Rennen sind Thomas Schreitmüller und Eckart Boege. Wie viele Wahlberechtigte gibt es? Welche Unterlagen werden für die Stichwahl benötigt?

Ahrensburg | Am 17. Oktober wird Ahrensburg wissen, wer neuer Bürgermeister wird. Da sich bei der Wahl am 26. September keiner der drei Bürgermeisterkandidaten durchsetzen konnte, geht diese mit einer Stichwahl in die Verlängerung. Aus dem Dreikampf ist ein Zweikampf geworden: Thomas Schreitmüller (parteilos, von der CDU nominiert) gegen Eckart Boege (SPD). Wer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.