Sturmwarnungen des DWD : Alle Infos: So bereitet sich der Kreis Stormarn auf die Stürme vor

Die Integrierte Leistelle Süd in Bad Oldesloe verstärkt das Personal, Feuerwehren sind vorgewarnt und Eltern müssen ihre Kinder nicht zur Schule schicken. In den nächsten Tagen soll es auch in Stormarn stürmisch werden.

Avatar_shz von Patrick Niemeier und Christian Uthoff

16. Februar 2022, 18:55 Uhr

Bad Oldesloe | Die Warnungen sind auf allen Kanälen zu vernehmen. Auch auf den Kreis Stormarn kommen in den nächsten Tagen gleich zwei Sturmlagen zu: Eine in der Nacht zu Donnerstag, 17. Februar, und tagsüber am Donnerstag; die andere ab Freitagnachmittag und in der Nacht zu Samstag, 19. Februar.

Es wird jeweils mit Orkanböen bis 120 km/h gerechnet. Bäume können umstürzen, es kann zu Behinderungen auf den Straßen und bei der Bahn kommen. Darauf weißt die Deutsche Bahn bereits auf ihren Socia-Media-Accounts hin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Eltern, die denken, dass der Weg zur Schule mit Blick auf die Sturmwarnung für ihre Kinder zu gefährlich sein könnte, müssen die Kinder nicht zur Schule schicken. Der Fehltag wird nicht als solcher gewertet. Das Kind kann komplett Zuhause bleiben oder auch früher aus dem Unterricht abgeholt werden.

Integrierte Regionalleitstelle Süd in Bad Oldesloe ist vorbereitet

Andreas Rehberg, Fachbereichsleiter „Sicherheit und Gefahrenabwehr“ beim Kreis Stormarn betont, dass die Integrierte Regionalleitstelle Süd (IRLS) bereits auf die Situation vorbereitet sei und entsprechend die Zahl der Mitarbeiter erhöht wird. „Das werden wir auch bis Samstag so beibehalten. Wir erwarten zahlreiche Einsätze. Auch die Feuerwehren sind natürlich jeweils entsprechend sensibilisiert“, sagt Rehberg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Nach dem Sturmtief „Nadia“ vor rund zwei Wochen kommen auf den Kreis Stormarn und Schleswig-Holstein nun die beiden nächsten starken Stürme zu: Ein Orkantief zieht nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag (17. Februar) über Skandinavien hinweg. Aus diesem Grund warnt der DWD in der Zeit von Mittwoch (22 Uhr) bis Donnerstag (18 Uhr) vor Orkanböen, die im Kreis bis zu 120 km/h erreichen können.

Weiterlesen: Orkanböen am Donnerstag: Feuerwehren in SH raten zur Vorsorge

Sturmwarnung in SH: Was bedeuten die Windstärken eigentlich?

Liveticker zum Sturm in SH: DWD warnt vor orkanartigen Böen mit bis zu 120 km/h



Ab Freitagnachmittag und in der Nacht zu Samstag (18. und 19. Februar) zieht dann ein zweites Orkantief durch: die genaue Zugbahn ist aber noch unsicher. Auch dann können im Kreis Stormarn wieder Windgeschwindigkeiten bis zu 120 km/h erreicht werden. Er könnte damit stärker als der Orkan „Nadia“ sein, der die Feuerwehren und Rettungskräfte mehrere Tage in Atem hielt.

Sturm soll Kreis Stormarn gegen 22 Uhr am Mittwoch erreichen

Der Sturm in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 17. Februar, erreicht den Kreis Stormarn in etwa ab 22 Uhr. Großflächig muss laut DWD dann mit orkanartigen Böen zwischen 80 und 110 km/h gerechnet werden, in exponierten Lagen und in Schauernähe können es sogar 120 Stundenkilometer sein.

Nach vorübergehender leichter Windabschwächung am Donnerstagfrüh geht es dann ab Vormittag wieder verbreitet mit Böen zwischen 80 und 110 km/h, in Schauernähe und exponierten Lagen mit bis zu 120 km/h weiter. Erst gegen Abend schwächt sich der Sturm ab.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Umstürzende Bäumen und Behinderungen auf den Straßen

Laut Meteorologen muss damit gerechnet werden, dass zahlreiche Bäume umstürzen und es zu großen Behinderungen auf den Straßen und bei der Bahn kommt.



Die Feuerwehren im Land appellieren an die Menschen, während und nach dem Sturm möglichst das Haus nicht zu verlassen sowie Wälder und Alleen zu meiden. Instabile Bäume und herabfallende Äste seien auch Stunden nach dem Sturm eine Gefahr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Die rund 1350 Freiwilligen Feuerwehren und vier Berufsfeuerwehren im Land seien auf die Orkantiefs vorbereitet. Dennoch ist laut Landesbrandmeister Frank Homrich aus Wedel davon auszugehen, dass auch diese Wetterlage das nahezu durchweg ehrenamtliche System der Feuerwehren erneut stark fordern wird. „Wir bitten daher alle Arbeitgeber um Verständnis, wenn ehrenamtliche Feuerwehrangehörige durch das erhöhte Einsatzaufkommen nicht ihrer regulären Tätigkeit nachgehen können.“

Von Freitag auf Samstag nächste schwere Sturm- und Orkanlage

Von Freitag auf Samstag droht laut DWD dann erneut eine schwere Sturm- oder Orkanlage; diese Entwicklung ist jedoch nach wie vor nicht zu 100 Prozent konkret. Es ist noch nicht genau klar, welche Zugbahn das nächste Orkantief nehmen wird, dass ab den Abendstunden über die Nordsee und weiter Richtung Osten zieht.

Die meisten Wettermodelle gehen derzeit davon aus, dass der Norden Deutschlands und auch der Kreis Stormarn wieder vom Orkan getroffen werden. Bei einer südlicheren Zugbahn würden große Teile der Mitte Deutschlands erfasst werden. Der DWD rät dazu, die weitere Lage aufmerksam zu verfolgen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Trifft das Orkantief Schleswig-Holstein, sind laut DWD im Flachland verbreitet Böen zwischen 90 und 110 km/h, stellenweise auch Orkanböen um 120 km/h möglich.

Orkan gehört zum Wetter in Deutschland dazu

Sind die starken Stürme ungewöhnlich für Deutschland? Nein, sagt Meteorologe Fabian Ruhnau. In einem Livestream von kachelmannwetter.com war er auf das Thema eingegangen.

Ein schwerer Orkan komme sehr selten in Deutschland vor, aber: „Das ist leider – so hart es auch ist – für Deutschland normal, dass zumindest alle paar Jahre so ein schwerer Orkan auftritt.“