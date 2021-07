Blindgänger in Bad Oldesloe : Update-Artikel: Informationen zur Bombenentschärfung

Wir sammeln alle Informationen zur Bombenentschärfung in Bad Oldesloe am 18. Juli

Avatar_shz von Patrick Niemeier

14. Juli 2021, 12:58 Uhr

Bad Oldesloe | In diesem Artikel sammelt das Stormarner Tageblatt alle zuverlässigen Informationen rund um die Bombenentschärfungen am 18. Juli in Bad Oldesloe und arbeitet sie entsprechend auf.

Der Text wird regelmäßig überarbeitet, sobald es verfizierte Aussagen seitens der Behörden gibt, so dass alle Leser auf dem neuesten Stand sind.

Was wir bisher über die vier Blindgänger wissen

Die vier Blindgänger wurden bei Untersuchungen gefunden, die von der Stadt Bad Oldesloe in Auftrag gegeben wurden. Es handelt sich um vier Blindgänger aus Angriffen der Alliierten im zweiten Weltkrieg. Das bestätigte die Stadt am Montag, 12. Juli.

Vor allem im April 1945 war Bad Oldesloe einem massiven Bombardement durch Flugangriffe in den letzten Kriegswochen ausgesetzt.

Doch auch zuvor hatte es bereist Angriffe auf Bad Oldesloe durch Alliierte gegeben, die gegen die Diktatur der Nationalsozialisten kämpften, die unter Adolf Hitler 1939 den zweiten Weltkrieg losgetreten hatten.

Laut Informationen der Stadt handelt es sich um vier verschieden große Blindgänger. Ein Blindgänger soll 900 Kilogramm wiegen, die anderen drei 250 Kilogramm, heißt es.

Warum der genaue Lageort nicht bekanntgegeben wird

Es gibt noch keine fertigen Evakuierungspläne und es soll jeder „Bombentourismus“ durch Schaulustige verhindert werden, die an die Fundorte kommen könnten, erklärt die Sprecherin der Stadt Agnes Heesch.

Die Stadtverwaltung betonte nochmal am Mittwoch,14. Juli, dass bitte nicht die Polizei, Freiwillige Feuerwehr oder andere Behörden angerufen werden sollen, um nähere Informationen zu erhalten.

Alle Anwohner werden rechtzeitig informiert

Ab Freitag gebe es eine Hotline und natürlich sollen vorher alle Anwohner informiert werden. Gerüchte, dass die Bomben in der Hebbelstraße gefunden worden seien, seien falsch.



Entschärfungstermin für Sonntag 18. Juli bestätigt

Fest steht, dass die Entschärfungen alle vier am Sonntag, 18. Juli durchgeführt werden sollen. Die Stadtverwaltung wird alle betroffenen Anwohner rechtzeitig informieren.

Zuletzt war in Bad Oldelsoe ein Blindgänger in der Grabauer Straße am 2. Juli erfolgreich entschärft worden. Auch in den Vorjahren gab es regelmäßig Entschärfungen mit Evakuierungen im Stadtgebiet.