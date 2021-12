Omikron-Fälle nach Discobesuch : Quarantäne für alle Besucher der Fun-Parc Weihnachtspartys in Trittau

Bei mehreren Besucher der Feiern am 24. und 25. Dezember in der größten Disco im Kreis Stormarn in Trittau wurden Infektionen mit der Omikron-Variante des Corona-Virus festgestellt.

Trittau | Omikron-Schock für hunderte Besucher der Weihnachtsparty im Fun-Parc Trittau. Obwohl es eine bewährtes Hygiene-Konzept und eine 2G-Plus-Regelung für die Veranstaltungen galten, sind mehrere Personen, die am 24. und 25. Dezember in der größten Disco im Kreis Stormarn gefeiert hatten, positiv auf die Corona-Variante des Corona-Virus getestet worden. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.