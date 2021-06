In Glinde mit Baum kollidiert : Alkoholisierter Kleinkradfahrer auf Waldweg schwer verletzt

Rettungskräfte transportierten den 55-jährigen Reinbeker nach dem Unfall in ein Krankenhaus.

Glinde | Kreinkraftrad-Ausfahrt mit schwerwiegenden Folgen: Laut Polizei war am Donnerstagabend, 17. Juni, gegen 22 Uhr, ein 55-jähriger Reinbeker mit seinem dreirädrigen Kleinkraftrad auf einem Wanderweg/ Waldweg in Glinde in Fahrtrichtung der K80 unterwegs. Aus unklarer Ursache kam der Fahrer nach links vom Wanderweg ab und prallte voll gegen einen Baum. ...

