Kontrolle in Schwarzenbek : Alkohol und Drogen: Autofahrer in Schwarzenbek aus Verkehr gezogen

Die Polizei hat in Schwarzenbek einen Autofahrer kontrolliert, der unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss unterwegs war.

Schwarzenbek | Beamte des Polizei-Autobahnreviers Ratzeburg zogen am Dienstag, 15. März, gegen 22.40 Uhr bei einer Kontrolle in Schwarzenbek einen 37-Jährigen aus dem Verkehr. Der Autofahrer war in der Möllner Straße von einem Bekannten auf dem Nachhauseweg. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten neben Alkoholgeruch auch eine stark verzögerte Pupillenreaktion und g...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.