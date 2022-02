Einbruch in Büchener Tankstelle : Alarmanlage löst aus – Täter flüchten ohne Diebesgut

Täter wollten bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Büchen reiche Beute machen. Allerdings schlug die Alarmanlage an und damit die Einbrecher in die Flucht.

Büchen | Einbrecher sind in der Nacht zu Dienstag, 2. Februar, gegen 3 Uhr gewaltsam in einen Hinterraum einer Tankstelle in Büchen eingedrungen. Weiter kamen die Täter aber nicht. Denn plötzlich löste die Alarmanlage aus. Und die Einbrecher nahmen die Beine in die Hand. Wie die Polizei mitteilte, verließen sie – vermutlich aufgeschreckt von den akustischen...

