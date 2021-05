Wenn das Impfzentrum auszieht : Was wird aus der Bad Oldesloer Jugendherberge?

Bad Oldesloes Bürgermeister äußerte zuletzt Sorgen um die langfristige Zukunft der Bad Oldesloer Jugendherberge.

Bad Oldesloe | So manche Erinnerungen von Nicht-Oldesloern an die Stormarner Kreisstadt beginnen mit dem Satz „Ach,das ist die Stadt, in der ich mal mit dem Sportverein in der Jugendherberge war“. Zahlreiche Trainingslager, Kennlerntreffen von Uni-Studiengängen, Klassenfahrten oder auch Schiedsrichter-Fortbildungen unterschiedlichster Vereine, Gruppen oder Verbände ...

