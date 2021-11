Coronavirus in Stormarn : Aktuell 265 Stormarner nachweislich mit Corona infiziert

Der Inzidenzwert liegt aktuell bei 88,1. In den vergangenen sieben Tagen waren 215 neue Fälle in Stormarn bestätigt worden.

Bad Oldesloe | Über das Wochenende wurden 41 Stormarner per PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigte das Gesundheitsamt des Kreis Stormarn am Montag, 8. November. Diese 41 neuen Fälle verteilten sich auf Sonnabend (32) und Sonntag (9). Inzidenzwert in Stormarn 88,1 Bis zum frühen Nachmittag wurden am Montag keine weiteren Fälle bestätigt. ...

