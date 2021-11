Agentur für Arbeit Bad Oldesloe : Aktionswoche rund um den beruflichen Wiedereinstieg von Frauen

Das Angebot sei so vielfältig, dass für jede mögliche Fragestellung das passende Angebot vorhanden sei, ist die Agentur für Arbeit Bad Oldesloe sicher.

Bad Oldesloe | Mit einer aktuellen Aktion wendet sich die Agentur für Arbeit in Bad Oldesloe an Frauen, die nach einer Pause zurück ins Berufsleben wollen. Dabei sei laut der AfA nicht entscheidend, ob die Betroffenen ausgebildet oder ungelernt seien. Auch das Alter spiele keine Rolle. Aktionswoche in Schleswig-Holstein und Hamburg Die Beauftragten für Chancen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.