Feuer an Möllner Landstraße : Akten und Möbel brennen bei Pflegedienst in Oststeinbek

Eine Kameradin wurde bei einem Einsatz der Feuerwehr in Oststeinbek leicht verletzt.

Oststeinbek | Plötzlich stand das Mobiliar in Flammen: Am Sonntag, 10. Oktober, musste die Feuerwehr bei einem Pflegedienst an der Möllner Landstraße in Oststeinbek anrücken. Gegen 15.10 Uhr drang Rauch aus einem gekippten Fenster im 1. Obergeschoss über einem China-Restaurant. Doch die Feuerwehr reagierte schnell. Offenbar brannte zunächst ein Karton mit Akt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.