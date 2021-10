Eckart Boege (SPD) im Gespräch : Das sagt der neue Ahrensburger Bürgermeister zu seiner Wahl

Es ist der Tag danach, doch der Blick geht bereits nach vorn. Nach seinem knappen Wahlsieg steht für Eckart Boege der Wechsel von der freien Wirtschaft in die Verwaltung an.

Ahrensburg | „Ich muss schon zugeben, ich hatte den ganzen Abend über ein Lächeln im Gesicht.“ So blickt der künftige Bürgermeister von Ahrensburg auf die spannende Stichwahl am Sonntag (17. Oktober) zurück. Weiterlesen: Stichwahl: Eckart Boege wird Bürgermeister in Ahrensburg 430 Stimmen trennten SPD-Mann Eckart Boege (51,7 Prozent) am Ende von seinem parte...

