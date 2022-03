Polizei durchsucht Wohnung : Ahrensburgerin soll in gewerbsmäßige Impfpass-Fälschung verwickelt sein

Die Wohnung der 39-Jährigen in Ahrensburg wurde am frühen Dienstagmorgen von Polizeikräften durchsucht. Sie soll mit zwei weiteren Personen in gewerbsmäßige Impfpassfälschungen verwickelt sein.

Ahrensburg | Manche Impfgegner und Corone-Leugner w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.