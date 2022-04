„Bitte ein Teil mehr“ : Ahrensburger Tafel sammelt Spenden in Supermärkten

Die Vorräte der Ahrensburger Tafel schrumpfen aufgrund der Flüchtlingswelle aus der Ukraine. Nun bittet der Verein, dass Kunden in bestimmten Supermärkten ein Teil mehr kaufen, um dieses anschließend zu spenden.

Ahrensburg | Die Flüchtlingswelle aus der Ukraine lässt die Bestände länger haltbarer Waren im Zentrallager der Ahrensburger Tafel schrumpfen. Bereits in den ersten Wochen der Flüchtlingswelle sind in den fünf Ausgabestellen in Bargteheide, Hamburg-Rahlstedt, Ammersbek, Großhansdorf und Ahrensburg knapp 20 Prozent zusätzliche Kunden registriert worden. Supermar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.