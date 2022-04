Handball-Oberliga der Damen : Ahrensburger TSV kassiert zwei Niederlagen – Reinfeld feiert Auswärtssieg

Während dem SV Preußen Reinfeld in der Abstiegsrunde der Handball-Oberliga Hamburg/Schleswig-Holstein ein befreiender Auswärtssieg gelang, fiel der Ahrensburger TSV nach zwei Auswärtsniederlagen in der Tabelle zurück.

Kreis Stormarn | Die Handballerinnen des Ahrensburger TSV haben in der Oberliga-Abstiegsrunde gleich zwei Partien innerhalb von 48 Stunden verloren. Der 15:19 (8:7)-Niederlage am Freitag, 1. April, bei Slesvig IF folgte am Sonntag, 3. April, eine 23:26 (14:14)-Pleite gegen den AMTV Hamburg, durch den die Schröder-Sieben mit nunmehr 4:12 Punkten auf den vorletzten Tabe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.