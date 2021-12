Handball-Oberliga der Frauen : Ahrensburger TSV und SV Preußen Reinfeld startet verspätet in die Abstiegsrunde

Eine Woche länger haben die Oberliga-Handballerinnen des Ahrensburger TSV und des SV Preußen Reinfeld Zeit, um sich auf die an diesem Wochenende, 4./5. Dezember 2021, beginnende Abstiegsrunde vorzubereiten.

Kreis Stormarn | Die Oberliga-Handballerinnen des Ahrensburger TSV und des SV Preußen Reinfeld starten verspätet in die Abstiegsrunde. Erst am 11./12. Dezember geht es für das Stormarner Duo um Punkte, während für die Konkurrenz bereits an diesem Wochenende die entscheidende Saisonphase beginnt. In Reinfeld hatte sich aufgrund einer fünf Spiele andauernden Negativs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.