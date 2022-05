1. Basketball-Regionalliga : Ahrensburger TSV nimmt Aufstiegsrecht als Nachrücker wahr

Durch die Hintertür haben es die Basketballerinnen des Ahrensburger TSV nach Beendigung der Saison 2021/21 doch noch geschafft: Weil die Konkurrenz verzichtet, steigen die Twisters als Nachrücker in 1. Regionalliga auf.

Ahrensburg | Lange überlegen musste Sebastian Eickhoff nicht. Der Trainer der Basketballerinnen des Ahrensburger TSV schickte sogleich die Meldung für die Saison 2022/23 an den Verband. Noch fehlt zwar die offizielle Bestätigung, fest aber steht: Die Stormarnerinnen werden in der kommenden Spielzeit in der 1. Regionalliga auf Korbjagd gehen. Weiterlesen: Ahrens...

