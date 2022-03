Handball-Oberliga der Damen : Ahrensburger TSV lässt gegen Slesvig IF zu viele Chancen ungenutzt

Die Oberliga-Handballerinnen des Ahrensburger TSV haben ihre Chancen gegen Slesvig IF nicht konsequent genug genutzt, einen möglichen Heimsieg so verspielt und geraten in der Abstiegsrunde zunehmend unter Druck.

Ahrensburg | Nach der 22:24-(11:12) Heimpleite gegen Slesvig IF sind die Oberliga-Handballerinnen des Ahrensburger TSV in der Abstiegsrunde auf den sechsten Tabellenplatz zurückgefallen. Stephan Schröder versuchte nach der vierten Niederlage dennoch Optimismus zu verbreiten: „Platz drei und der Klassenerhalt sind weiter in Reichweite, aber wir müssen langsam Punkt...

