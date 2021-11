Handball-Landesliga Hamburg : Ahrensburger TSV feiert Kantersieg gegen Buchholz 08-Rosengarten

Eine gute Anfangsphase und eine Umstellung in der zweiten Halbzeit in der Abwehr haben dem Ahrensburger TSV in der Handball-Landesliga der Männer den Weg zu einem Kantersieg gegen Buchholz 08-Rosengarten geebnet.

Ahrensburg | Beim letztlich deutlichen 32:23 (16:13)-Erfolg gegen den noch punktlosen Tabellenletzten Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten taten sich die Landesliga-Handballer des Ahrensburger TSV lange Zeit schwer. Erst ein 6:0-Lauf Mitte der zweiten Hälfte zum Zwischenstand von 25:16 beruhigte die Nerven von Trainer Michael Repky. Durch den Sieg verbessert...

