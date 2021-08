Niederdeutsche Bühne : Ahrensburger „Speeldeel“ trauert um Schauspieler Harald Clausen

Er stand noch mit 70 Jahren auf der Bühne und verstarb unlängst mit 82 Jahren.

Bad Oldesloe | Er stand in zahlreichen Rollen bei der Niederdeutschen Bühne Ahrensburg mit auf der Bühne und glänzte in so manchen Hauptrollen. Jetzt ist für ihn der allerletzte Vorhang im Leben gefallen. Schauspieler starb mit 82 Jahren Wie seine langjährigen Mitspieler jetzt mitteilten, ist der Amateur-Schauspieler Harald Clausen kürzlich mit 82 Jahren verst...

