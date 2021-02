Hoisdorf : In Wohnung eingebrochen und Keyboard gestohlen

Täter drangen über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnung in Hoisdorf ein.

von Volker Stolten

01. Februar 2021, 17:14 Uhr

Hoisdorf | Ein Einbruch in eine Wohnung im Oetjendorfer Kirchenweg in Hoisdorf beschäftigt die Ahrensburger Polizei, die Zeugen sucht. Laut Angaben der Polizei drangen am Freitag, 29. Januar, zwischen 14 und 18.30 Uhr unbekannte Täter durch die gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnung ein und stahlen ein Keyboard. Schadenshöhe: Etwa 600 Euro.

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat im Tatzeitraum im Oetjendorfer Kirchenweg in Hoisdorf verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer: (04102) 809-0 entgegen.