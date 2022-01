Neues Logo, neuer Slogan : Ahrensburgs Citymanager setzt 2022 auf Konzept für Stadtmarketing

Über ein Jahr ist Christian Behrendt nun in der Ahrensburger Stadtverwaltung tätig. Was hat sich seitdem getan? Was möchte der 53-Jährige in diesem und den kommenden Jahren bewegen?

Ahrensburg | Er selbst versteht sich als Ansprechpartner und Vermittler für und zwischen Verwaltung und Wirtschaft, der Impulse gibt und die Alleinstellungsmerkmale der Stadt herausarbeitet. Christian Behrendt, 53 Jahre alt, ist Citymanager von Ahrensburg. Weiterlesen: Das ist die Vision des neuen Ahrensburger Citymanagers Christian Behrendt Seine Aufgaben: ...

