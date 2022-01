Bewohner melden Brandgeruch : Ahrensburg: Vermeintlicher Brand ruft Feuerwehr auf den Plan

Die ehrenamtlichen Helfer waren mit Drehleiter und Atemschutz gegen 10 Uhr angerückt.

Ahrensburg | Rauchmelder piepten und es roch verbrannt. Daraufhin hatten Bewohner eines Mehrfamilienhauses am Ostpreußenweg in Ahrensburg einen Notruf abgesetzt. Kurz nach 10 Uhr am Sonnabend (22. Januar) wurde deshalb die Freiwillige Feuerwehr Ahrensburg von der Rettungsleitstelle zu einem Zimmerbrand alarmiert. Kein Grund für den Brandgeruch gefunden ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.