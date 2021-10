Frau bei Feuer verletzt : Missglückter Löschversuch setzt Küche in Ahrensburg Brand

Nachbarn bemerkten Rauch und riefen den Notruf. Sie rannten daraufhin zum Haus und holten die Bewohnerin aus der völlig verqualmten Küche heraus.

Ahrensburg | Bei einem Feuer in der Küche eines Wohnhauses in Ahrensburg wurde am Donnerstagmittag, 7. Oktober, eine Hausbewohnerin verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde die Frau mit Verdacht auf Rauchgasinhalation mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nachbarn bemerkten Rauch und riefen den Notruf Nach ersten Erkennt...

