Kripo ermittelt : Einbrecher schlagen in wenigen Stunden mehrfach in Ahrensburg zu

Vier Einbruchversuche in rund 23 Stunden. In einem Fall schlug ein Ahrensburger die vermeintlichen Kriminellen in die Flucht.

Ahrensburg | Innerhalb von rund 23 Stunden versucht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.