Flüchtlingsunterkunft in Ahrensburg : Ehemann ersticht junge Afghanin nach Rückkehr aus Frauenhaus

Am ersten Tag des Prozesses gegen einen 38-Jährigen, hat der Angeklagte aus Afghanistan die Tötung seiner Frau gestanden. Er sei zur Tatzeit betrunken gewesen.

Ahrensburg | Sonntag, 5. September. Rote Rosen stehen in einer gläsernen Vase in einer Gemeinschaftsküche in der Ahrensburger Flüchtlingsunterkunft, ein zweijähriges Mädchen schläft dort – und ihr Vater ersticht in diesem Moment unweit davon entfernt, in einem benachbarten Raum, dessen Mutter. 38-Jähriger gesteht Tötung seiner Frau Die Tat bestreitet der 38-...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.