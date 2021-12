Ohne Mundschutz und Fahrkarte : Aggressiver Stormarner greift Bahn-Sicherheit und Polizisten an

Der 21-Jährige aus dem Kreis Stormarn konnte am ersten Weihnachtsfeiertag weder 3G-Nachweis noch Fahrkarte vorweisen. Er weigerte sich außerdem eine Maske zu tragen.

Bad Oldesloe | Ein 21-Jähriger aus Stormarn hat auf der Zugfahrt von Hamburg nach Lübeck am späten Abend des 25. Dezember komplett die Nerven verloren, nachdem er gleich gegen mehrere Regeln verstoßen hatte. Am Ende sah er sich mit gleich mehreren Strafanzeigen konfrontiert. Ohne Maske, Fahrkarte und 3G-Nachweis Die Bundespolizei in Lübeck war vom Sicherheitsp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.