Als Spende getarnter Schrott : Bad Oldesloer Sozialkaufhaus-Mitarbeiter ärgern sich über Müll

Vor dem Brawo-Center taucht regelmäßig vor allem nach dem Wochenende illegal entsorgter Müll auf.

Bad Oldesloe | Es ist schon sehr erstaunlich, von welchen Dingen manche Mitbürger denken, dass sie sie noch an jemand anderen weiterreichen könnten. Ein respektloser Vorgang zeigte sich im vergangenen Jahr und danach immer mal wieder am Tauschhaus in Bad Oldesloe und ist auch vor Sozialkaufhäusern keine Seltenheit: Mitmenschen entsorgen offenbar ihren Müll als ve...

