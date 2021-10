Verbandstag : Adelbert Fritz bleibt Vorsitzender des Kreissportverbandes Stormarn

Adelbert Fritz wird den Kreissportverband Stormarn auch in den kommenden vier Jahren als Vorsitzender führen. Auf dem Verbandstag wurde der Funktionär in seinem Amt bestätigt und will den Verband zukunftsfähig machen.

Elmenhorst | Auf dem Verbandstag des Kreissportverbandes (KSV) Stormarn ist Adelbert Fritz (SV Preußen Reinfeld) für weitere vier Jahre zum Vorsitzenden gewählt worden. Neuer stellvertretender Vorsitzender ist das langjährige Vorstandsmitglied Joachim Lehmann (TSV Glinde), dessen Vorgänger Joachim Trumpf (SSC Hagen Ahrensburg) auf eine erneute Kandidatur verzichte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.