Polizei sucht Zeugen : 8 Fälle! Autos in Ahrensburg aufgebrochen und demoliert

Die Taten haben in den Straßen Am Haidschlag, Am Rehm, Burgweg, Scheunenkoppel und Wulfsdorfer Weg stattgefunden.

Ahrensburg | Autos aufgebrochen, Fahrzeugteile gestohlen oder demoliert – gleich acht Straftaten sollen bislang unbekannte Täter in der Zeit von Mittwoch, 3. November, 19 Uhr bis heute Freitag, 5. November, 8.20 Uhr begangen haben. Die Polizei sucht nun Zeugen. Höhe des Schadens unbekannt „In sechs Fällen kam es zum Aufbruch des Pkw, teilweise auch mit Diebs...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.