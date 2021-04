Abstiegskampf in der 3. Liga : VfB Lübeck zu Gast bei den Überfliegern aus Magdeburg

Der VfB Lübeck trifft zwar nicht auf ein Spitzenteam, Magdeburg aber gilt aktuell als eine der unangenehmsten Aufgaben.

Lübeck | Im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga hat der VfB Lübeck die vielleicht aktuell schwerste Aufgabe vor der Brust. Nach dem 1:1 am Mittwochabend gegen den FC Ingolstadt (2.) geht es am Sonntag allerdings nicht gegen einen weiteren Aufstiegskandidaten, sondern zum Tabellenzwölften 1. FC Magdeburg, der nach einer eindrucksvollen Serie allerdings vor...

