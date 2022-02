1. Badminton-Bundesliga : TSV Trittau will sich gegen Topteams der Liga ein gutes Gefühl holen

In der 1. Badminton-Bundesliga steht der abstiegsbedrohte TSV Trittau am Wochenende 26./27. Februar vor zwei Herkulesaufgaben gegen die Topteams SV Fun-Ball Dortelweil und 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim.

Trittau | Der 4:3-Erfolg zuletzt gegen Schlusslicht GutsMuths Jena hat eine sieben Spiele andauernde Sieglosserie des TSV Trittau in der 1. Badminton-Bundesliga zwar beendet, dem Tabellenvorletzten aber nur zwei statt der erhofften drei Punkte eingebracht, die im Kampf um den Klassenerhalt so wichtig gewesen wären. Und so hängt der Ligaverbleib der Stormarner v...

