3. Tischtennis-Bundesliga : Nicht mehr Schlusslicht: TSV Bargteheide trotzt TTC Lampertheim ein Remis ab

Obwohl der TSV Bargteheide auf seine Spitzenspieler verzichten musste, haben die abstiegsbedrohten Stormarner in der 3. Tischtennis-Bundesliga am Sonntag, 30. Januar, dem TTC Lampertheim ein 5:5-Unentschieden abgetrotzt.

Bargteheide | In der 3. Tischtennis-Bundesliga hat der TSV Bargteheide seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und dem Tabellendritten TTC 1957 Lampertheim ein 5:5-Unentschieden abgetrotzt. Durch den überraschenden Punktgewinn in heimischer Halle gaben die Stormarner die „Rote Laterne“ des Schlusslichts an SVH Kassel ab und tankten weiteres Selbstvertrauen für die entsche...

