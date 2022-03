Wechsel nach nur drei Jahren : Abschied von Pastorin Schumacher aus Trittau mit bitterer Note

Es war ein würdiger Abschiedsgottesdienst, und doch: Dass Susanne Schumacher Trittau nach nur drei Jahren wieder verlässt, ist für alle Beteiligten schmerzhaft. Der Blick zurück ist getrübt, der nach vorn unsicher.

Trittau | „Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.“ Mit diesen Worten aus Psalm 139 wurde am Sonntag, 27. März, Pastorin Susanne Schumacher in der Trittauer Martin-Luther-Kirche von Propst Matthias Bohl verabschiedet. Für die 59-Jährige endete mit der sogenannten Entpflichtung ihr Dienst in der Gemeinde nach gerade einmal drei Jahren. ...

