Unfall in Ahrensburg : Abgelenkt vom Handy – 18-jähriger Fußgänger verletzt

Ohne auf den Straßenverkehr zu achten, sei der junge Mann laut Polizei auf die Straße getreten.

Ahrensburg | Geistesabwesend, durch sein Handy abgelenkt, trat ein 18-Jähriger in Ahrensburg auf die Straße. Mit seinem Fuß gelang er unter das Hinterrad eines Lieferwagens und verletzte sich dadurch leicht. So soll es laut der Polizeidirektion Ratzeburg zu ein Unfall am Donnerstag, 7. Oktober, gegen 15.10 Uhr in der Manfred-Samusch-Straße in Ahrensburg gekommen s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.