Schienenersatzverkehr : Abfahrt Bad Oldesloe: Linienbus brennt auf A1 vollständig aus

Der Fahrer konnte den Bus noch von der Autobahn lenken, dann rettete er sich aus dem brennenden Fahrzeug. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.

Bad Oldesloe | In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Freiwilligen Feuerwehren Reinfeld und Bad Oldesloe auf die A1 gerufen. Dort war zwischen der Raststätte Trave und der Ausfahrt Bad Oldesloe ein Linienbus in Brand geraten. Als die Helfer den Bus bei der Ausfahrt Bad Oldesloe erreichten, stand dieser bereits in Vollbrand. Auch von der Dienststelle des A...

