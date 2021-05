Coronavirus in Stormarn : Was ist nach den Lockerungen jetzt wieder erlaubt?

Die Coronamaßnahmen im Kreis Stormarn können ab 6. Mai gelockert werden. Doch was ist genau möglich und was noch nicht?

Bad Oldesloe | Keine Ausgangsbeschränkungen mehr und direkt wieder geöffnete Schulen, Kitas und Außengastronomie – die verschärften Coronamaßnahmen in Stormarn enden am Donnerstag, 6. Mai. Das bestätigte die Kreisverwaltung offiziell am Mittwoch. Voraussetzung dafür war, dass zuvor an fünf Werktagen hintereinander der Corona-Inzidenzwert für Stormarn vom Robert-K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.