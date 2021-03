Bad Oldesloe : Früher Ostergruß für ASB-Rettungskräfte

Mi Schoko-Osterhasen im Gepäck haben sich Folke Achterberg und Eric Olda als auf den Weg durch Stormarn gemacht.

Bad Oldesloe | Mit zahlreichen Osterhasen im Gepäck haben sich Folke Achterberg und Eric Oldag (ASB) am Dienstagnachmittag als ASB-Osterhasen auf den Weg durch den Kreis Stormarn gemacht. Die vorgezogene Termin war notwendig, da das ASB Testzentrum auch am kommenden Freitag, Sonnabend und Sonntag in Bad Oldesloe im Testbetrieb geöffnet hat und Achterberg und Olda...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.