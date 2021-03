Kreis Stormarn : ASB eröffnet Corona-Testzentrum in Bad Oldesloe

Der Regionalverband Stormarn-Segeberg des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eröffnet ein Testzentrum für kostenlose Corona-Schnelltests.

Bad Oldesloe | Der Regionalverband Stormarn-Segeberg des Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) eröffnet ein Testzentrum für kostenlose Corona-Schnelltests in Bad Oldesloe. Am 24. März startet der ASB mit einer Teststation in seinem Ausbildungszentrum in der Hermann-Bössow-Straße 14. Anmeldung erforderlich Dort führen geschulte Kräften von Montag bis Sonnabend von 17 b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.