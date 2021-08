Fahrrad-Codierung des ADFC : Ahrensburger können ihr Rad besser gegen Diebstahl schützen

Vorbeugung gegen Diebstahl und Hehlerei: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Stormarn bietet die Codierung von Fahrrädern an.

Ahrensburg | Der ADFC Stormarn bietet am Sonnabend, 14. August, in Ahrensburg die Codierung von Fahrrädern an. Der Code ist ein unscheinbarer gelber Aufkleber, der sich unablösbar mit dem Lack des Fahrrads verbindet. Weil er die Adresse des Eigentümers enthält, schreckt er einerseits vor dem Diebstahl und dem Weiterverkauf ab. Andererseits hilft er dabei, nach Ver...

