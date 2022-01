Schwerer Unfall bei Talkau : LKW fährt auf anderen Sattelzug auf – A24 in Richtung Hamburg voll gesperrt

Zwei Männer wurden am Montagabend verletzt. Die Aufräumarbeiten sollen bis in die Nacht andauern.

Talkau | Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagabend auf der Autobahn 24. Nach Angaben der Autobahnpolizei in Talkau war gegen 18.30 Uhr ein 40-Tonner aus noch ungeklärter Ursache auf einen anderen Sattelzug aufgefahren. Zwei Autos rasten anschließend über die Trümmerteile. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt werden. Führerhaus ...

