Autobahn voll gesperrt : Mini-Cooper auf A1 in Flammen – Stau bis Autobahnkreuz Bargteheide

Ein brennender Mini hat auf der A1 bei Ahrensburg Behinderungen und einen Stau bis zum Autobahnkreuz Bargteheide ausgelöst.

Ahrensburg | Während der Fahrt geriet am Montagmorgen, 10. Januar, auf der A1 ein Mini-Cooper in Brand. Dessen Fahrerin war in Richtung Hamburg unterwegs, als kurz hinter der Auffahrt Ahrensburg das rote Warnlicht des Motors aufleuchtete und Brandgeruch bemerkbar war. Die Frau fuhr auf den Standstreifen und kurze Zeit später waren bereits Flammen im vorderen Berei...

