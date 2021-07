Ahrensburg/Großhansdorf : Wohnanhänger kippt während der Fahrt auf der A1

Unfall mit Wohnanhänger sorgt auf der A1 in Fahrtrichtung Norden für starke Behinderungen im Reise- und Feierabendverkehr. Zwei Fahrspuren waren blockiert.

Ahrensburg/Großhansdorf | Nach einem Unfall mit einem Wohnanhänger kam es am Freitagnachmittag, 2. Juli, auf der Autobahn 1 in Richtung Norden zu starken Behinderungen im Reise- und Feierabendverkehr. Insassen blieben unverletzt Während der Fahrt in Richtung Norden war zwischen Ahrensburg und Großhansdorf ein Wohnanhänger aus unbekannter Ursache zur Seite gekippt. Dadurc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.