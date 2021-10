Fahrbahn wird erneuert : A1-Auffahrt Ahrensburg in Richtung Lübeck muss gesperrt werden

Autos aus Richtung Hamburg kommend oder in Richtung Hamburg fahrend, könnten laut LBV.SH die Anschlussstelle Ahrensburg passieren.

Ahrensburg | Von Dienstag, 2. November, ab 19 Uhr bis Mittwoch, 3. November, bis voraussichtlich 6 Uhr wird an der Anschlussstelle Ahrensburg die Fahrbahn der Autobahnauffahrt in Richtung Lübeck erneuert, teilt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) mit. In Richtung Hamburg kann die Anschlussstelle passiert werden Autos aus Rich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.