Ausbau für 750.000 Euro : A1-Anschlussstelle Ahrensburg wird verbessert und vergrößert

Ausbau der Anschlussstelle Ahrensburg auf der A1 soll für besseren Verkehrsfluss und mehr Leistungsfähigkeit sorgen. Die Fahrbahnen-Aufwertung kostet rund 750.000 Euro.

Ahrensburg | Auf Verkehrsbehinderungen müssen sich Autofahrer und Co. von Ende Mai an in diesem Bereich einstellen: Denn vom 31. Mai bis (voraussichtlich) Ende Juli nehmen der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) und die Autobahn GmbH (Außenstelle Lübeck) sich der Baumaßnahme an der Ostseite der A 1-Anschlussstelle Ahrensburg an. Mit de...

