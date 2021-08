Jugendfußball-Regionlliga : U19 des SV Eichede feiert Auftakt nach Maß

Von einer geschlossenen Mannschaftsleistung sprach Thomas Runge, Trainer der U19-Fußballer des SV Eichede, nach dem Auftaktsieg in der Regionalliga. Ein Spieler aber ragte beim 4:3 über den Niendorfer TSV doch heraus

Steinburg | Die U19-Fußballer des SV Eichede haben in der Regionalliga Nord einen Start nach Maß in die Saison 2021/2022 hingelegt. Zum Auftakt rang das Team von Coach Thomas Runge den Niendorfer TSV in einem intensiven Duell mit 4:3 (1:1) nieder. Auffälligster Akteur der Stormarner war der dreifache Torschütze Timon Henk. „Nach einer durchwachsenen Vorbereitung ...

